Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно

Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно
Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно
Сегодня, 13:20ОбществоФото: 1MI
Торжественные школьные линейки посвященные Дню знаний 1 сентября в 2021 году пройдут в учреждениях Нижнего Тагила в очном формате.

Однако пройдет мероприятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по параллелям классов, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на руководителя управления образования администрации города.

Родители могут присутствовать на линейке, но они должны соблюдать требования о дистанции и масочный режим. Некоторые школы планируют провести линейки только для первоклашек и 11-х классов, а остальные начнут учебу в своих классах.

Сама организация процесса остается прежней. О сменности обучения пока нет никаких данных, потому что ученики будут приходить в разное время.

Также обязательно, по словам Удинцевой, будет соблюдаться входной фильтр, измерение температуры, дозаторы и так далее.

В предметных кабинетах — химии и физики будет осуществляться обработка дезинфицирующими средствами после каждого класса.

Отмечается, что общешкольные мероприятия проводиться не будут и вводится особая организация питания детей, чтобы не было массового их скопления в столовых.

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Нижний Тагил
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