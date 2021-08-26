В список лучших по России вошли детские сады Нижнего Тагила

Там была размещена информация о профессиональных достижениях, лучших практиках и созданной образовательной среде, сообщает пресс-служба администрации города. В результате были определены лучшие организации дошкольного образования. В списке победителей оказались и детские сады, расположенные в Нижнем Тагиле:
Конкурс проходил с февраля 2021 года, в нем участвовали около 20 тысяч организации дошкольного образования, рассказала редакции TagilCity.ru заведующая детским садом № 18 Наталья Вороненко.
Потом выбрали 500 лучших по стране, и наш детский сад вошел в список. Это очень приятно и волнительно. Вчера мы получили медаль и грамоту с поздравлениями,отметила Наталья Вороненко.
Напомним, в июле стало известно, что дошкольные учреждения в Свердловской области получат грант в размере 360 тысяч рублей на приобретение гаджетов и оборудования. В конкурсе на получение поддержки приняли участие 45 детских садов.