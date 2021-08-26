Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка был прооперирована в Екатеринбурге

Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка был прооперирована в Екатеринбурге
Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка был прооперирована в Екатеринбурге
Сегодня, 14:38ОбществоФото: 1MI
Выжившую в ДТП под Саратовом с пятью погибшими трехлетнюю девочку прооперировали врачи в Екатеринбурге. Ей была удалена вся обгоревшая кожа, а также пересажена новая.

До понедельника девочка пробудет на аппарате ИВЛ. На данный момент ее состояние стабильное, пишет Е1 со ссылкой на источник.

Напомним, массовое ДТП произошло 20 августа под Вольском в Саратовской области. Семья начальника отдела ведения реестра МУГИСО Галины Пухачевой возвращалась из отпуска на Lada Largus. Автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате сама Галина, ее муж, мать и двое детей погибли. Выжила только трехлетняя дочь. Она была доставлена в больницу Вольска с 30% ожогов тела. Позднее ее перевезли в Екатеринбург.

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Екатеринбург
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