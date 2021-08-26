За выращивание конопли жителю Красного Камня в Нижнем Тагиле грозит повторный срок

Во время рассмотрения административного материала в отношении мужчины, задержанного сотрудниками полиции со средством растительного происхождения, сотрудники полиции узнали, где он его взял, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Установлено, что «урожай» собирался в квартире на улице Победы, которая уже известна правоохранителям. Ее хозяин несколько месяцев находится на принудительном лечении.
Мужчина является потребителем наркотических веществ. После того, как ему вынесли приговор и до помещения в больницу он успел восстановить оборудования и создать условия для роста нового урожая. Он попросил приятеля во время своего отсутствия присматривать за квартирой и ухаживать за растениями.
Когда полицейские вошли в жилье, то ощутили характерный для растений запах.
Горшки и мешки с кустами находились в двух комнатах квартиры. Всего насчитывается 36 кустов.
Напомним, в Среднеуральске были задержаны двое екатеринбуржцев. Они обвиняются в незаконном производстве и покушении на сбыт в крупном размере. Задержанные создали целую лабораторию.