Задержание «кабачков» и смерть ребенка в поезде. Итоги дня в Свердловской области

Росгвардейцы прервали поминки погибшего под колесами автомобиля криминального авторитета по имени Гиви в Екатеринбурге. Они уложили лицом в землю около 30 азербайджанцев. Гиви провел в тюрьме за разбой 19 лет. По словам источника, знакомого с ситуацией, он был уважаемым человеком, а люди собрались, чтобы обсудить детали похорон. В результате спецоперации задержанных не было.
Больной ДЦП 2-летний ребенок умер в поезде, следовавшем из Анапы в Екатеринбург. За несколько часов до Каменск-Уральского ему стало плохо. В правоохранительных органах пояснили, что смерть связана с болезнью, она не криминальная. Назначена экспертиза, для установления точной причины кончины.
ФСБ и СОБР задержали «кабачков» в Екатеринбурге, именно такое прозвище носят бывшие сотрудники владелицы четвертой овощебазы Татьяны Русиной. Женщина проходила главным свидетелем по делу бывшего вице-мэра Виктора Контеева и умерла в 2016 году. Преположительно, двоих задержанных увезли в ФСБ. Ранее они были потерпевшими по делу о захвате овощебазы Контеевым. Недавно мужчин осудили за стрельбу из автоматов в Березовском.
Екатеринбуржец Антон Истомин, который судится со следователем на золотом Lexus Артемом Халиловым, написал письмо Путину и попросил уволить оппонента. Истомин считает, что Халилов сам спровоцировал конфликт. Мужчины судятся уже в течение года. В сентябре 2019 года Истомин подрался на заправке с Халиловым из-за аппарата для подкачки колес.