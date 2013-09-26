28 сентября в УрФУ пройдет Форум экономически активных горожан. Тагильчан призывают к участию

Итак, в 2012 году в Свердловской области сдано больше 24 тысяч квартир, продано 95 тысяч легковых автомобилей, создано 19 тысяч новых компаний, и почти две тысячи индивидуальных предпринимателей начали свое дело. Если у тебя возникает вопрос, кто эти люди, кто «сделал» красивую статистику — ответ на удивление прост. Они окружают нас, но, возможно, знают немного больше.

Четыре года назад в Екатеринбурге родился проект просветительских семинаров по темам личных финансов и малого бизнеса, получивший название Форума экономически активных горожан. Развитие финансовых инструментов и государственных программ поддержки значительно расширило возможности населения, но перед ним возникла новая задача — научиться этими возможностями пользоваться. При поддержке администрации города и правительства Свердловской области организатором форума стал журнал «Наши деньги». Тогда же сформировались три базовых принципа мероприятия. Первый — бесплатное участие. Второй — возможность личного общения присутствующих с экспертами. Третий — освещение полного спектра тем, начиная с того, как решить насущные финансовые вопросы, и заканчивая современным технологиям продвижения собственного бизнеса. Очередной, восьмой по счету форум пройдет 28 сентября. Площадкой для мероприятия снова станет Уральский федеральный университет — экономически активных горожан примет ГУК на ул.Мира 19.

Девиз предстоящего форума — «Экономика в вопросах и ответах». Участников ждут лекции в общей сложности по двум десяткам тем (подробная программа на сайте), часть из них особенно актуальна для студенческой аудитории и молодых преподавателей. Например, участие в программе «Молодая семья». С ее помощью жильем уже обзавелось свыше ста тысяч семей, прием заявок на 2013 год завершен, 2014 и 2015-й — последняя возможность получить бюджетную поддержку. Кто может принять в ней участие, что именно компенсирует государство, и как этого добиться, не допустив ошибок — расскажут эксперты форума. Как выгодно приобрести жилье, если ты еще не успел создать семью — они же.

Еще один полезный для молодой аудитории блок — создание собственного бизнеса. К участию в мероприятии приглашены представители фондов поддержки предпринимательства и банки, кредитующие малый бизнес. Они не только дадут общие советы по привлечению финансирования, но и помогут разобраться с развитием конкретных проектов. Поддержка малого и среднего бизнеса стала одним из государственных приоритетов, только в прошлом году из федерального бюджета на нее выделено 19 млрд рублей. Эксперты форума научат пользоваться этим вниманием. Кроме этого в программе лекции по поиску свободных ниш, доступным начинающим предпринимателям инструментам продвижения и распространенным ошибкам на старте.

Студентов экономических специальностей должен заинтересовать специальный гость — соавтор теории современного экономического кризиса и создатель портала worldcrisis.ru Михаил Хазин. Он поделится своим представлением о том, что происходит в российской экономике, какой будет реакция правительства страны на начавшуюся стагнацию и стоит ли ее бояться.

Форум экономически активных горожан — день бесплатных консультаций в стенах родного университета, после которого ты сможешь позволить себе больше.

Количество мест ограниченно, регистрация обязательна по телефонам: (343) 361-42-00, 8-922-120-00-52.