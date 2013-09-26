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28 сентября в УрФУ пройдет Форум экономически активных горожан. Тагильчан призывают к участию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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28 сентября в УрФУ пройдет Форум экономически активных горожан. Тагильчан призывают к участию

26 сентября 2013, 19:45ОбществоЕвгения
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