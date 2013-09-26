Дмитрий Медведев на выставке вооружений в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тем не менее Дмитрий Анатольевич в сопровождении Евгения Куйвашева (губернатор Свердловской области), Олега Сиенко (руководитель УралВагонЗавода) и еще сотни заинтересованных, уже осматривает экспонаты. TagilCity.ru удалось заснять, как Председателю демонстрируют Da 40 NG Tundra, четырехместный одномоторный самолет с поршневым двигателем. Планер самолета изготовлен из композитных материалов, и он может использоваться в качестве корпоративного воздушного транспорта, для частного применения.

Кроме того, как и вчера, на выставке сегодня присутствует Сергей Носов, Глава Нижнего Тагила. На вопрос TagilCity.ru о том, как прошел вчерашний день, мэр дал довольно критичный комментарий:

Вчерашний день прошел суматошно. Надеюсь, сегодня будет иначе. Посмотрел часть того, часть сего, хорошо, если и сегодня время будет посмотреть.

Стоит сказать, что организация - ключевой момент в любом мероприятии. Сегодня все согласны, что данная выставка уникальна, а по словам Дмитрия Рогозина, заместителя Председателя Правительства страны, «Нижний Тагил - родина притяжения оборонной техники России». Так что необходимо сохранить уровень, в очередной раз доказать возможность проведения ключевых для мира событий на территории города.