«МегаФон» предлагает мобильное решение для обмена конфиденциальной информацией

В рамках выставки RAE 2013 «МегаФон» представил новый уникальный продукт для государственных структур - «Защищенный офис конвергентной связи» («ЗОКС»). Решение позволяет организовать мобильные рабочие места, обеспечивающие защищенную передачу данных с использованием сертифицированных средств защиты информации.

На IX Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo «МегаФон» представил решение по организации мобильного рабочего места, обеспечивающего защищенную передачу данных с использованием сертифицированных средств защиты информации. Особенность решения в том, что для передачи шифрованной информации могут использоваться различные каналы связи (мобильные, спутниковые и фиксированные). Уникальность продукта «ЗОКС» в том, что «МегаФон» предлагает комплексное решение «под ключ», готовое к эксплуатации.

«Для государственных структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса большое значение имеет возможность ведения защищенных переговоров с сотрудниками, выполняющими задачи вне стационарных рабочих мест. Для таких ситуаций мы предлагаем мобильное решение «ЗОКС», которое работает на базе сетей 2G/3G/4G «МегаФона», фиксированных или спутниковых каналов связи, – говорит Евгений Чермашенцев, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон». – А учитывая то, что покрытие сети от «МегаФона» охватывает значительную часть территории Российской Федерации, пользователь «ЗОКС» может организовать видеозвонок, принять участие в видеоконференции и зайти в защищенную корпоративную сеть в любом регионе страны, с соблюдением ведомственных требований по информационной безопасности. Кроме того, «ЗОКС» позволяет оперативно развернуть ситуационные центры для ряда ведомств и учреждений при различных нештатных ситуациях».

Для того чтобы начать пользоваться продуктом «Защищенный офис конвергентной связи», необходимо подключить услугу «Офис в кармане» от «МегаФона» и приобрести специальный мобильный комплект соответствующей конфигурации. Мобильный комплект «ЗОКС» с предустановленным программным обеспечением состоит из следующих компонентов: ноутбук специального исполнения, 2G/3G/4G роутер и криптошлюз, блок питания, упакованные в герметичный кейс. Оператор готов предложить заказчикам различные варианты решения с использованием требуемых средств криптографической защиты информации.