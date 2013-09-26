Переводы с немецкого и английского языков для бизнеса

Нередко в определенных жизненных или рабочих ситуациях людям необходимо сделать точные и литературные переводы с английского на русский язык или с русского на английский. Тексты переводов бывают различного характера: технические тексты, художественные произведения, личная переписка, документы юридической и правовой сферы. Специфика переводов технических текстов в том, что неправильный перевод фразеологических оборотов в контексте может в принципе иметь другое смысловое выражение для конкретного тезиса или предложения, что может привести к ошибке понимания технической методики или оборудования. Точный и достоверный перевод документации технического характера требует от переводчика профессиональных познаний лексики английского языка, совершенный словарный запас, большую практику и опыт переводов.

Основой перевода технических текстов можно назвать формальный логический стиль, которому характерна точность и достоверность. В теле документа такого вида используются специфичные термины и выражения, которые применяются для описания состояния или предмета определенной области техники, оборудования. В этом случае основой грамматики часто становятся многосложные конструкции английского языка, специфичные пассивные обороты, неличные формы глагола. Стоит отметить, что английский и русский – два непохожих и разных языка, поэтому для профессионального переводчика главной задачей становится правильная и точная интерпретация переводимого текста. При этом, делая технический перевод, специалист оперирует не просто своим превосходным знанием английского, но и спецификой технической области. Переводчику необходимо достаточно хорошо ориентироваться среди всех видов технического перевода, уметь работать с информационными источниками.

Перевод заголовков, аннотационный, полный письменный перевод, устный технический, реферативный – это пять основных видов технического перевода. Технический перевод считается удачным, когда он максимально соответствует критериям точности и достоверности, которые должны соответствовать не менее 98%. Юридический перевод c английского языка на русский или с русского на английский. Хороший и грамотный перевод юридических документов подразумевает недвусмысленный, достоверный и, что немаловажно, точный язык перевода. Среди текстов юридического характера встречается очень много страховых документов. Стоит отметить, что страховая лексика в английском языке часто совсем не имеет аналогов, и только опытный и грамотный переводчик может подобрать правильный и точный эквивалент для специфичных правовых терминов. Во многом это обусловлено не только коренными различиями между русским и английским, но и различиями правовых государственных систем. Хороший специалист при переводе юридических документов всегда полагается не только на свои познания лексики и грамматики английского языка, но и на специализированные словари юриспруденции, стараясь точно и активно применять юридическую лексику из разных источников. Только таким образом переводчику удаётся правильно подобрать наиболее характерный эквивалент перевода, сохранить стиль оригинала и избежать ошибок.