Работающих неофициально граждан могут лишить бесплатной медицины

Эту меру Топилин рассматривает как способ борьбы с «теневой занятостью». Так, глава министерства труда выразил недоумение в связи с тем, что некоторые россияне, получающие доходы и не платящие налоги, бесплатно обслуживаются в больницах за счет добросовестных налогоплательщиков.