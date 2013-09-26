Работающих неофициально граждан могут лишить бесплатной медицины
26 сентября 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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Министр труда России Максим Топилин на встрече с членами комитета по социальной политике Совфеда заявил, что неработающие россияне могут быть лишены возможности получать бесплатную медицинскую помощь.
Эту меру Топилин рассматривает как способ борьбы с «теневой занятостью». Так, глава министерства труда выразил недоумение в связи с тем, что некоторые россияне, получающие доходы и не платящие налоги, бесплатно обслуживаются в больницах за счет добросовестных налогоплательщиков.
По словам министра, из-за высокой доли «теневой занятости» внебюджетные фонды недополучают около 20% страховых взносов.
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