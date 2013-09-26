Сегодня в Нижний Тагил ожидается визит Дмитрия Медведева. В районе УВЗ повышенная активность ДПС (ФОТО)

Известно, что Председатель Правительства России не только ознакомится с экспонатами отечественных и зарубежных представителей, но и поговорит с конструкторами военной техники.

Естественно, к приезду VIP-персоны в Нижнем Тагиле готовятся особо. Так, ранним утром один из пользователей TagilCity.ru Андрей Вагонский рассказал, что около УВЗ курсируют машины сотрудников ДПС и по громкой связи предупреждают всех, что авто, оставленные вдоль дороги, будут эвакуированы. Не исключено, что проискав место для парковки, многие могли опоздать на работу.

Несколько ИДПС также стоят без машин в местах, где часто работники завода паркуют машины, хотя там запрещено даже останавливаться. Вроде пока никого не «оформляют», а только предупреждают и просят перепарковаться. Первый раз такое вижу, когда ДПС не ловят из засады нарушителей, а предупреждают сообщает Андрей.

Настоятельно рекомендуем сегодня ездить и парковаться исключительно по правилам.

Фото Андрея Вагонского.