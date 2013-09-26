Сравнение приборов GI xFinder и Openbox SF 120

Настройка современных спутниковых антенн невозможна без использования соответствующего оборудования. Какой сатфайндер выбрать – дело вкуса и финансовых возможностей. В данной статье мы проведем сравнение двух типов оборудования, чтобы вы понимали различия между устройствами рассматриваемой линейки и основные преимущества разных вариантов.

GI xFinder

В сатфайндере GI xFinder, который имеется в продаже тут, предусмотрено наличие всех необходимых опций, используемых для настройки антенн и обеспечивания дальнейшего комфортного просмотра HD вещания. В комплекте предусмотрен тюнер модели DVB-S2, обеспечивающий полноценный прием с транспондеров и используемый для настройки антенн на все спутники. Так же программно реализован и анализатор спектра, уменьшающий временной промежуток, необходимый для настройки антенн в соответствии с нужными уровнями поступающего сигнала с транспондеров. Тюнер DVB-T/T2 используется для выполнения быстрой и точной настройки антенн на прием эфирного вещания цифрового формата, а DVB-C эффективно проверяет качество кабельного вещания.

В приборе реализован опционал поддержки всех современных кодеков, кроме того, сатфайндер годится для использования в качестве многофункционального ресивера с подключением через выходы формата RCA и HDMI. В комплекте идет пульт ДУ. Период работы от аккумулятора - до 5 часов.

Оpenbox SF 120

Профессиональный сатфайндер Openbox SF 120, предлагаемый в каталоге здесь, имеет три встроенных тюнера - DVB-S2, DVB-T2 и DVB-C, и позволяет принимать сигнал во всех цифровых форматах. Поставляется он в практичном кейсе из алюминия с пультом ДУ и блоком питания, работающим от автоприкуривателя авто и обычной сети, компьютерным кабелем RS232, проводом 3.5 Jack 2-RCA, ремнем для переноски, переходниками и инструкцией.

Прибор укомплектован картоприемником (встроенный тип) и позволяет проверять работу карт в Conax кодировке. Есть CI слот для диагностики работы модуля CAM с картами доступа. Сатфайндер оборудуется HDMI, RCA выходами.

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