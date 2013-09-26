У тагильчан вымогают деньги конкуренты фирм, которыми представляются обманщики

Правда, чтобы получить ее, просят закинуть на некий счет 25 тысяч рублей, но в итоге сулят 250 тысяч рублей. Разговор ведут грамотно, заботливым голосом, нет сомнений, что это имеет эффект, и мошенники не устают подсчитывать прибыль.

Однако по последним данным стали известны новые подробности. Оказывается, базой, в которой значатся люди, принимавшие БАДы, завладели конкуренты этой фирмы. Цитируем последний разговор, предоставленый пользовательницей Александрой (она же рассказала историю своей бабушки, которую чуть не обманули):

Бабушке опять позвонили, причем в этот пригласили на выставку лечебных препаратов. Она, естественно спросила, мол, это вы мне звонили, когда про компенсацию говорили и что нужно деньги перечислить? Они сразу запереживали, говорят, это конкуренты, что постоянно идут жалобы, и что они ищут этих людей, кто занимается незаконной деятельностью Александра.

То есть мошенники сразу двух зайцев убивают: и фирму порочат, и на стариках зарабатывают. Получат ли обманщики наказание, пока сказать трудно, тем не менее, необходимо быть бдительным, и ни в коем случае не пересылать деньги неизвестным вам лицам.