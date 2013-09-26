«Уральская сталь 2013» уже сегодня в Нижнем Тагиле. Танкисты разыграют призовой фонд в 24000$
26 сентября 2013, 10:30Общество
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Сегодня, 26 сентября в 15:00 в Нижнем Тагиле на площадке дворца им. Окунева (пр. Вагоностроителей, 1) стартует самый крупный Чемпионат Свердловской области «Уральская сталь». Действо продлится вплоть до 28 сентября, и пока настоящие танки будут бухать на полигоне «Старатель» на выставке вооружений, здесь болельщики смогут наблюдать не менее захватывающее зрелище.
Именитые и титулованные, известные в своих кругах Virtus.pro, Na`Vi, RR-Unity и TeamDignitas также продемонстрируют свой профессионализм. Кроме того в заключительный день пройдет открытый турнир в киберспортивном формате 7/42, где будет разыгран самый большой для региона призовой фонд в 24 000$.
Для посетителей будет работать игровая зона по WorldOfTanks – за участие в конкурсах можно будет получить игровое золото и технику. Кроме того, если у гостей Чемпионата появятся вопросы, то разработчики популярной игры WoT ответят на них.
Добавим, организатором соревнований выступила компания Wargaming при поддержке корпорации Уралвагонзавод.
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