«Уральская сталь 2013» уже сегодня в Нижнем Тагиле. Танкисты разыграют призовой фонд в 24000$

Именитые и титулованные, известные в своих кругах Virtus.pro, Na`Vi, RR-Unity и TeamDignitas также продемонстрируют свой профессионализм. Кроме того в заключительный день пройдет открытый турнир в киберспортивном формате 7/42, где будет разыгран самый большой для региона призовой фонд в 24 000$.

Для посетителей будет работать игровая зона по WorldOfTanks – за участие в конкурсах можно будет получить игровое золото и технику. Кроме того, если у гостей Чемпионата появятся вопросы, то разработчики популярной игры WoT ответят на них.