В Нижнем Тагиле на Восточное шоссе не пускают грузовой транспорт

Ситуацию патрулируют инспекторы ДПС. Получить комментарий от ГИБДД Нижнего Тагила пока не удалось, поэтому неизвестно, как долго продлится «бойкот» и по каким точно причинам.

Тем не менее, рекомендуем автолюбителям продумать маршрут, скорее всего, на этих участках движение с каждым часом будет все более затруднено.