В Нижнем Тагиле на Восточное шоссе не пускают грузовой транспорт
26 сентября 2013, 17:10Общество
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Большегрузный транспорт, включая фуры, Газели, застрял на Северном шоссе и на улице Кулибина - машинам не дают проехать на Восточное шоссе.
Ситуацию патрулируют инспекторы ДПС. Получить комментарий от ГИБДД Нижнего Тагила пока не удалось, поэтому неизвестно, как долго продлится «бойкот» и по каким точно причинам.
Тем не менее, рекомендуем автолюбителям продумать маршрут, скорее всего, на этих участках движение с каждым часом будет все более затруднено.
Фото не с места событий.
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