В РФ вводится марка качества «Сделано в России»/Made in Russia

Сейчас мы проектируем систему подтверждения качества продукции, при этом отбираем наиболее перспективные группы товаров в отношении которых в первую очередь эта система заработает подчеркнул Евтухов. Вид и логотип единого знака качества будет определен до конца 2013 года. Еще не менее года потребуется для внедрения самой системы подтверждения качества.

По словам директора департамента внутренней торговли Минпромторга Дениса Пака, для управления этой системой будет создаваться оператор, совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами. Этим оператором станет автономная некоммерческая организация. Участники рынка, подчеркнул Пак, будут получать эти марки качества, подтверждая соответствие своей продукции критериям, которые будут специально разработаны.

«Сделано в России» и ГОСТ

В Минпромторге не считают, что новая система будет каким-либо образом подменять уже действующую в России систему национальной стандартизации. Она существует в России в виде перечня ГОСТов, разрабатывается при участии представителей соответствующих отраслей, экспертов, но при этом является добровольной. Тем не менее, как считает Евтухов, система ГОСТ недостаточно эффективна. При формировании системы подтверждения качества «Сделано в России» Минпромторг сможет гарантировать высокие требования к производителям продукции, считает он. Между тем, как сообщил Пак, для разработки требований в рамках данной системы, участники рынка также будут привлекаться.

На какие продукты будет ставиться марка качества