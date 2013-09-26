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Выставка «Горная песня» от тагильских мастеров лаковой живописи открывается в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Выставка «Горная песня» от тагильских мастеров лаковой живописи открывается в Нижнем Тагиле

26 сентября 2013, 18:25Общество
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