Выставка «Горная песня» от тагильских мастеров лаковой живописи открывается в Нижнем Тагиле

В творческой биографии двух этих мастеров много общего – оба они являются учениками старейшей мастерицы тагильской росписи – А.В. Афанасьевой, оба начинали свой путь в цехе росписи Нижнетагильского завода «Эмальпосуда», который в 1970-80-е годы являлся главным центром возрождения и развития промысла. При этом и у Нэлли Николаевны, и Сергея Васильевича сформировался свой оригинальный и легко узнаваемый стиль, что не мешает им периодически создавать великолепные совместные работы, где авторская индивидуальность каждого не приглушается, а усиливается.

На выставке «Горная песня» экспонируется более двадцати работ этих мастеров, которые представляют их творчество в разные периоды с 1980-х гг. по настоящее время. С.В. Веселков занимается разработкой подносов, декорированных рисунком и орнаментом, выполненным с помощью трафарета и последующей графической доработкой. В этом достиг высокой степени совершенства – в его подносах орнамент выступает не как вспомогательный элемент, а как самостоятельный жанр уральской росписи. Особенно близка Сергею Васильевичу тема каменного цветка, ящериц-малахитниц. Излюбленным мотивом Нелли Николаевны является изображение ягод, фруктов и птиц. Оба мастера неоднократно участвовали в выставках российского, регионально и муниципального уровня. Их работы хранятся в музеях Урала и России.

Биографические справки:

Сергей Васильевич Веселков родился в Нижнем Тагиле в 1963 году. В 1980-м году после окончания школы поступил в СПТУ № 49, где обучался специальности художника по росписи подносов. Впоследствии окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 1988 года работал в творческой группе завода «Эмальпосуда». В 1990-е годы С.В. Веселков работал на предприятии «Метальная лавка». Затем трудился преподавателем живописи в художественной школе № 2, а с 2011 года преподает черчение и изобразительное искусство в школе № 20.

Нелли Николаевна Кошкина родилась в 1956 году в Нижнем Тагиле. В 1973 году после окончания школы работала учеником в цехе росписи подносов завода «Эмальпосуда». Окончила в 1980 году художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, в 1987 году возглавила творческо-экспериментальную лабораторию подносного цеха. В начале 1990-х годов работала в МА «Энта» и ТООО «Узор». С 1996 года по настоящее время Н.Н. Кошкина – педагог дополнительного образования в Тагилстроевском Доме творчества.