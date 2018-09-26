Апелляционный суд по делу тагильчанина Максима Герта пройдёт 27 сентября в Москве
27 сентября в 11 часов в Москве состоится заседание апелляционного суда по делу тагильчанина Максима Герта, которого осудили на 11,5 лет за сувенирный напиток из Перу.
Напомним, решением Домодедовского суда Максим Герт был признан виновным в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Защита Максима направила две апелляционные жалобы в суд второй инстанции.
Наши ожидания, как минимум, чтобы суд апелляционной инстанции разобрался в этом деле и вник в те доводы, которые мы указываем в апелляционной жалобе. Мы ожидаем, что суд разберётся, услышит наши доводы и примет законное решение, отметил в беседе с TagilCity.ru адвокат Владимир Бригадин.
Члены семьи и друзья Нижнего Тагила организовали сбор подписей в защиту Максима Герта с просьбой пересмотреть дело. Однако порядок передачи обращения был нарушен: петиция поступила в канцелярию Московского областного суда. Защитник Максима Герта уверяет, что подаст ходатайство о включении подписей в материалы дела.
Безусловно, если они [подписи] будут включены, то это окажет некое воздействие на суд. Это воля большинства людей, что они не согласны с тем решением, которое было вынесено, подчеркнул защитник.
В настоящее время молодой человек по-прежнему находится в СИЗО.
Ему, поверьте, очень тяжело. Он в большом недоумении, за что ему дали столь большое наказание - 11,5 лет в колонии,сообщил адвокат Максима Герта из Нижнего Тагила.