Апелляционный суд по делу тагильчанина Максима Герта пройдёт 27 сентября в Москве

Напомним, решением Домодедовского суда Максим Герт был признан виновным в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Защита Максима направила две апелляционные жалобы в суд второй инстанции.

Наши ожидания, как минимум, чтобы суд апелляционной инстанции разобрался в этом деле и вник в те доводы, которые мы указываем в апелляционной жалобе. Мы ожидаем, что суд разберётся, услышит наши доводы и примет законное решение, отметил в беседе с TagilCity.ru адвокат Владимир Бригадин.

Члены семьи и друзья Нижнего Тагила организовали сбор подписей в защиту Максима Герта с просьбой пересмотреть дело. Однако порядок передачи обращения был нарушен: петиция поступила в канцелярию Московского областного суда. Защитник Максима Герта уверяет, что подаст ходатайство о включении подписей в материалы дела.

Безусловно, если они [подписи] будут включены, то это окажет некое воздействие на суд. Это воля большинства людей, что они не согласны с тем решением, которое было вынесено, подчеркнул защитник.

В настоящее время молодой человек по-прежнему находится в СИЗО.