Банкиры в Екатеринбурге требуют вернуть в колонию вышедшего по УДО должника‍

Андрей Палферов был осужден в 2015 году за хищение кредитов у 11 банков. Палферов действовал с сообщниками. Сумма, которую обвиняемые похитили, так и не была возвращена банкам.

По решению суда, Андрей Палферов был приговорен к 10 годам лишения свободы, также он должен был выплатить 1 млн рублей в качестве штрафа.