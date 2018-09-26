Банкиры в Екатеринбурге требуют вернуть в колонию вышедшего по УДО должника‍

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Один из российских банков требует, чтобы бизнесмена Андрея Палферова, который похитил 3 млрд рублей, вернули в тюрьму.
Сюжеты: Екатеринбург
Андрей Палферов был осужден в 2015 году за хищение кредитов у 11 банков. Палферов действовал с сообщниками. Сумма, которую обвиняемые похитили, так и не была возвращена банкам.
По решению суда, Андрей Палферов был приговорен к 10 годам лишения свободы, также он должен был выплатить 1 млн рублей в качестве штрафа.
В октябре 2017 года по решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила, мужчина вышел по УДО и теперь банк «ВТБ» требует возвращения мужчины под стражу и взыскания с него 5,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
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