Будущий памятник труженикам тыла может обойтись Нижнему Тагилу в 6 млн руб.

Планируется, что памятник будет установлен возле Химического завода №56, в сквере на улице Щорса на Северном поселке.

Проект архитектурного ансамбля уже разработан и утвержден, осталось определить стоимость монумента и источник его финансирования.

На сегодняшний день стоимость равна около 6 млн рублей, но мы обсудили удешевление памятника. Можно заменить литье на выкладку, что не повлияет на внешний вид ансамбля, сообщил заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.

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