Будущий памятник труженикам тыла может обойтись Нижнему Тагилу в 6 млн руб.

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Вопрос стоимости монумента и его финансирования был обсужден на совещании по созданию памятника жителям Нижнего Тагила, которые в Великую Отечественную войну выпускали снаряды на оборонном предприятии – Химическом заводе №56.
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется, что памятник будет установлен возле Химического завода №56, в сквере на улице Щорса на Северном поселке.
Проект архитектурного ансамбля уже разработан и утвержден, осталось определить стоимость монумента и источник его финансирования.
На сегодняшний день стоимость равна около 6 млн рублей, но мы обсудили удешевление памятника. Можно заменить литье на выкладку, что не повлияет на внешний вид ансамбля, сообщил заместитель главы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
«Уралхимпласт» и «Планта» уже предложили свою помощь в финансировании монумента, сообщает «Тагил-ТВ».
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