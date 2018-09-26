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Будущий памятник труженикам тыла может обойтись Нижнему Тагилу в 6 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будущий памятник труженикам тыла может обойтись Нижнему Тагилу в 6 млн руб.

Сегодня, 20:10Общество
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