МУП «Энергоресурс Нижние Серги» незаконно использовало опасные объекты

В ходе плановой проверки на МУП «Энергоресурс Нижние Серги» были выявлены многочисленные нарушения законодательства о промышленной безопасности.

В частности, в пользовании предприятия оказались склад хлора очистных сооружений, территория площадки очистных сооружений и склада хлора водозабора и территория площадки второго подъёма питьевого водозабора. Проектная документация на эксплуатацию этих объектов, а также необходимые лицензии в организации отсутствовали. Сотрудники МУПа, как установили контролирующие органы, не проходили необходимой подготовки для работ на опасных объектах.