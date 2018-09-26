МУП «Энергоресурс Нижние Серги» незаконно использовало опасные объекты

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На муниципальное предприятие в городе Нижние Серги наложен штраф за нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов. У МУПа отсутствовали необходимые для работы на этих объектах документы и разрешения.
В ходе плановой проверки на МУП «Энергоресурс Нижние Серги» были выявлены многочисленные нарушения законодательства о промышленной безопасности.
В частности, в пользовании предприятия оказались склад хлора очистных сооружений, территория площадки очистных сооружений и склада хлора водозабора и территория площадки второго подъёма питьевого водозабора. Проектная документация на эксплуатацию этих объектов, а также необходимые лицензии в организации отсутствовали. Сотрудники МУПа, как установили контролирующие органы, не проходили необходимой подготовки для работ на опасных объектах.
Суд признал предприятие виновным в нарушении требовании ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей