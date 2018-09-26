Пара из Богдановического района напали на пенсионерку и украли 40 тыс. руб.

В июне 2018 года 22-летний житель села Грязновское Богдановического района принял предложение своей 31-летней сожительницы украсть у соседки банковскую карту с пенсией.

Молодой человек пробрался в дом к пожилой женщине, затаился в погребе, прихватив с собой пневматический пистолет и капроновый чулок. Ночью, когда хозяйка заснула, грабитель, надев на голову чулок и угрожая жертве пистолетом, потребовал отдать банковскую карту с накоплениями и сообщить пин-код.

После этого злоумышленник передал карту сообщнице, которая уже ждала за оградой дома. Подсудимая сняла денежные средства в размере 40 тыс. рублей в банкомате поселка Белоярский, пока ее сожитель следил за пострадавшей, чтобы та не могла сообщить в правоохранительные органы о нападении.