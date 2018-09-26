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Пара из Богдановического района напали на пенсионерку и украли 40 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Babushka plachet

Пара из Богдановического района напали на пенсионерку и украли 40 тыс. руб.

Сегодня, 19:40Общество
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