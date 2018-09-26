Промышленное производство на Среднем Урале сохраняет высокий темп роста

В Свердловской области наблюдается увеличение объема промышленного производства за 8 месяцев 2018 года и составляет 108,9% к соответствующему периоду 2017 года.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик отмечает стабильный рост промышленного производства региона, который способствует реализации программы «Пятилетка развития».
За период январь-август 2018 года производство турбин на Среднем Урале возросло в 1,9 раза, автопогрузчиков – в 1,8 раза, экскаваторов – в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Производство гражданских самолетов возросло в 1,5 раза, пассажирских ж/д вагонов – в 1,3 раза.
Кроме того, увеличились объемы производства пищевой промышленности, прочей неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий.
Производство продукции металлургической промышленности стало в 1,5 раза больше, чем в период с января по август 2017 года.
Также наблюдается увеличение отгрузок промышленной продукции – 114% по сравнению с таким же временным отрезком в прошлом году.
Рост промышленности способствует увеличению размера оплаты труда работников Свердловской области. Так, средняя зарплата сотрудника промышленного предприятия составила 36 тыс. 830 рублей, сообщается на «Официальном сайте Правительства Свердловской области».