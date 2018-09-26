Промышленное производство на Среднем Урале сохраняет высокий темп роста

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик отмечает стабильный рост промышленного производства региона, который способствует реализации программы «Пятилетка развития».

За период январь-август 2018 года производство турбин на Среднем Урале возросло в 1,9 раза, автопогрузчиков – в 1,8 раза, экскаваторов – в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Производство гражданских самолетов возросло в 1,5 раза, пассажирских ж/д вагонов – в 1,3 раза.

Кроме того, увеличились объемы производства пищевой промышленности, прочей неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий.

Производство продукции металлургической промышленности стало в 1,5 раза больше, чем в период с января по август 2017 года.

Также наблюдается увеличение отгрузок промышленной продукции – 114% по сравнению с таким же временным отрезком в прошлом году.