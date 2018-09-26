Руководство и педагог астраханской школы были уволены за издевательства над учеником
Сегодня, 06:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Астраханской области была уволена учительница рисования и вся администрация школы после обвинения в издевательствах над ребенком, предъявленного мамой одного из учеников.
Сообщается, что 14 сентября учитель рисования нанесла удар по голове мальчику, который прислонился головой к шторе. После этого учительница заставила ребенка сесть на пол под парту, в то время как другие дети начали обзывать мальчика и кидать в него обувь. Отмечается, что педагог никак не предотвратила действия одноклассников ребенка.
Мама мальчика рассказала, что после этого случая он стал заикаться и отказываться ходить в школу.
После проведённой прокурорской проверки было установлено, что обвинение мамы ребенка обоснованно. После этого учитель, а также администрация Алтынжарской школы, включая директора, были уволены, пишет «Российская газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей