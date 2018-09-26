Руководство и педагог астраханской школы были уволены за издевательства над учеником

Сообщается, что 14 сентября учитель рисования нанесла удар по голове мальчику, который прислонился головой к шторе. После этого учительница заставила ребенка сесть на пол под парту, в то время как другие дети начали обзывать мальчика и кидать в него обувь. Отмечается, что педагог никак не предотвратила действия одноклассников ребенка.