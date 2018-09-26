Штраф за длинную очередь? Проблемы детской поликлиники на Черных, 28 в Нижнем Тагиле

Двухчасовое ожидание, по словам тагильчанки, плохо сказывается на состоянии здоровья детей. Более того, врачи также физически перегружены, ведь им приходится вести приём пациентов с нескольких участков. По её словам, такая ситуация складывается не первый год. При этом многие пациенты в очереди обычно не имеют талонов, что также создаёт трудности в работе медучреждения.

Вместе с этим в детской больнице появилась информация, что после обращения пациенти к администрации врач и медсестра, ведущие приём больных детей с нескольких участков, будут лишены премии за работу с чужими пациентами.

Теперь тагильчанка переживает, что врач будет наказан за то, что вёл дополнительный приём населения. По словам женщины, их участковый педиатр – отличный специалист. Весной 2018 года была удостоена звания «Народный педиатр». Однако в самом медучреждении данные о депремировании сотрудников опровергают.

Эта информация недостоверная. Никаких приказов нет. Это просто разговоры. Ни разу ни одного врача не наказали за то, что у него была большая очередь. Никто никого не наказывал, это абсолютно точная информация, сообщила в разговоре с TagilCity.ru заведующая детской поликлиникой на Черных, 28 Валентина Шагурина.

В детской городской поликлинике приоритет отдаётся талонной системе. По мнению специалистов, одной из главных проблем больницы является посещение пациентами врачей без предварительной записи и талона. Дело в том, что педиатр не вправе отказать юному пациенту в обоснованном приёме, к примеру, если у ребёнка есть температура, а талон взять не получилось. В случае отказа на врача может поступить жалоба, которая может повлечь разбирательства и иные меры.

Если приём обоснован и пациент нуждается в помощи, то врачи в любом случае должны принять такого пациента. Единственное, родители должны заранее бронировать талоны, везде об этом информируют. Участковые врачи просят, но родители упорно идут без талона, создают очередь. В этом проблема, отметила Евгения Волкова.

Если у ребёнка есть серьёзные показания, то врача стоит вызывать на дом, напоминают в Городской детской больнице. Получить талон обычно не составляет труда:

На портале «Регистратура 96» каждое утро открывают талоны, каждый день в одно и то же время на один день вперёд. Талоны всегда открыты на 21 день. Родители пациентов знают, что можно зайти на портал и взять талон к любому специалисту, рассказала Евгения Волкова, представитель Детской городской больницы Нижнего Тагила.

Ситуация с очередями в поликлинике также обостряется в период сезонного повышения заболеваемости. Так в настоящее время, по словам заведующей Валентины Шагуриной, происходит и в поликлинике по улице Черных, 28. При этом сотрудница больницы уверяет, что штат полностью укомплектован.