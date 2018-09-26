Штраф за длинную очередь? Проблемы детской поликлиники на Черных, 28 в Нижнем Тагиле
Жительница Нижнего Тагила на минувшей неделе направила жалобу на имя заведующей детской поликлиникой по улице Черных, 28. Родительница поинтересовалась, как в медучреждении намерены решить проблему с очередями, возникающими из-за того, что один педиатр ведёт приём пациентов сразу нескольких участков.
Двухчасовое ожидание, по словам тагильчанки, плохо сказывается на состоянии здоровья детей. Более того, врачи также физически перегружены, ведь им приходится вести приём пациентов с нескольких участков. По её словам, такая ситуация складывается не первый год. При этом многие пациенты в очереди обычно не имеют талонов, что также создаёт трудности в работе медучреждения.
Вместе с этим в детской больнице появилась информация, что после обращения пациенти к администрации врач и медсестра, ведущие приём больных детей с нескольких участков, будут лишены премии за работу с чужими пациентами.
Теперь тагильчанка переживает, что врач будет наказан за то, что вёл дополнительный приём населения. По словам женщины, их участковый педиатр – отличный специалист. Весной 2018 года была удостоена звания «Народный педиатр». Однако в самом медучреждении данные о депремировании сотрудников опровергают.
Эта информация недостоверная. Никаких приказов нет. Это просто разговоры. Ни разу ни одного врача не наказали за то, что у него была большая очередь. Никто никого не наказывал, это абсолютно точная информация, сообщила в разговоре с TagilCity.ru заведующая детской поликлиникой на Черных, 28 Валентина Шагурина.
В детской городской поликлинике приоритет отдаётся талонной системе. По мнению специалистов, одной из главных проблем больницы является посещение пациентами врачей без предварительной записи и талона. Дело в том, что педиатр не вправе отказать юному пациенту в обоснованном приёме, к примеру, если у ребёнка есть температура, а талон взять не получилось. В случае отказа на врача может поступить жалоба, которая может повлечь разбирательства и иные меры.
Если приём обоснован и пациент нуждается в помощи, то врачи в любом случае должны принять такого пациента. Единственное, родители должны заранее бронировать талоны, везде об этом информируют. Участковые врачи просят, но родители упорно идут без талона, создают очередь. В этом проблема, отметила Евгения Волкова.
Если у ребёнка есть серьёзные показания, то врача стоит вызывать на дом, напоминают в Городской детской больнице. Получить талон обычно не составляет труда:
На портале «Регистратура 96» каждое утро открывают талоны, каждый день в одно и то же время на один день вперёд. Талоны всегда открыты на 21 день. Родители пациентов знают, что можно зайти на портал и взять талон к любому специалисту, рассказала Евгения Волкова, представитель Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Ситуация с очередями в поликлинике также обостряется в период сезонного повышения заболеваемости. Так в настоящее время, по словам заведующей Валентины Шагуриной, происходит и в поликлинике по улице Черных, 28. При этом сотрудница больницы уверяет, что штат полностью укомплектован.
У нас повышенная заболеваемость, а врачи практически все на месте (только одного нет, он последнюю неделю в отпуске). Нам тоже не очень хорошо живётся в связи с тем, что много пациентов. Мы бы тоже хотели принимать по талонам и всё, но на сегодняшний день ситуация такая. Давайте уже спокойно к этой ситуации относиться. Это сезонное, подчеркнула Валентина Шагурина.