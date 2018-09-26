Следователи проверяют документы в тагильской фирме после падения плиты на работников

В отношении директора тагильской фирмы может быть возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ.

Срок проверки, по данным следственного отдела СК РФ в Нижнем Тагиле по Дзержинскому району, был увеличен до 30 суток.

В дальнейшем мы примем процессуальное решение в отношении директора. Либо возбудим, либо откажем в возбуждении уголовного дела, если признаков преступления не будет, сообщила в разговоре с TagilCity.ru заместитель прокурора Дзержинского района Наталья Попова.