Следователи проверяют документы в тагильской фирме после падения плиты на работников
Сегодня, 18:00Общество
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Специалисты следственного отдела Следственного комитета по Дзержинскому району в настоящее время проводят проверку по факту падения бетонной плиты на двух работников ООО СК «Монолит». В частности, запрашивают необходимую документацию, анализируют её.
Сюжеты: Нижний Тагил
В отношении директора тагильской фирмы может быть возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ.
Срок проверки, по данным следственного отдела СК РФ в Нижнем Тагиле по Дзержинскому району, был увеличен до 30 суток.
В дальнейшем мы примем процессуальное решение в отношении директора. Либо возбудим, либо откажем в возбуждении уголовного дела, если признаков преступления не будет, сообщила в разговоре с TagilCity.ru заместитель прокурора Дзержинского района Наталья Попова.
Наказание по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ») предусматривает штраф, либо ограничение свободы до трёх лет, либо лишение свободы до 3 лет и лишение права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
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