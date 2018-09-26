Свердловский чиновник получил выговор за 40 часов ожидания распоряжений шефа

Гендиректор фирмы приказал своему починенному каждую пятницу предоставлять план работы на неделю. В графе «Мероприятия» советник указал 40 часов ожидания распоряжений гендиректора.

Мужчине был вынесен выговор. Данное решение он пытался обжаловать в суде, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал решение работодателя законным и соответствующим проступку, пишет znak.