Свердловский чиновник получил выговор за 40 часов ожидания распоряжений шефа

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Советнику гендиректора АО «Корпорация развития среднего Урала» объявлен выговор за «ожидание распоряжений начальства 40 часов в неделю».
Сюжеты: Екатеринбург
Гендиректор фирмы приказал своему починенному каждую пятницу предоставлять план работы на неделю. В графе «Мероприятия» советник указал 40 часов ожидания распоряжений гендиректора.
Мужчине был вынесен выговор. Данное решение он пытался обжаловать в суде, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал решение работодателя законным и соответствующим проступку, пишет znak.
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