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Свердловский чиновник получил выговор за 40 часов ожидания распоряжений шефа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский чиновник получил выговор за 40 часов ожидания распоряжений шефа

Сегодня, 21:50Общество
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