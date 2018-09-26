Власти Екатеринбурга потратят на поиск экстремизма в интернете 432 тысячи рублей

Для выполнения заказа на сайте госзакупок была размещена соответствующая информация. В требованиях к исполнению говорится, что опрошены должны быть 3 тыс. человек. Среди них 2 тыс. должны быть жителями уральской столицы, а остальные ее гостями.

В анкетах должны быть вопросы, касающиеся наполненности соцсетей экстремистскими лозунгами и высказываниями. Специалисты изучат около 20 интернет-источников После проведения опроса будут подведены итоги, которые эксперты обсудят на семинаре.