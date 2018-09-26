Власти Екатеринбурга потратят на поиск экстремизма в интернете 432 тысячи рублей
Сегодня, 06:00Общество
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Власти Екатеринбурга потратят 432 тысячи рублей на опрос, связанный с изучением экстремизма в социальных сетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Для выполнения заказа на сайте госзакупок была размещена соответствующая информация. В требованиях к исполнению говорится, что опрошены должны быть 3 тыс. человек. Среди них 2 тыс. должны быть жителями уральской столицы, а остальные ее гостями.
В анкетах должны быть вопросы, касающиеся наполненности соцсетей экстремистскими лозунгами и высказываниями. Специалисты изучат около 20 интернет-источников После проведения опроса будут подведены итоги, которые эксперты обсудят на семинаре.
Также в требованиях говорится, что опрошены должны быть трое руководителей религиозных организаций, либо их заместители. Помимо этого, 25 респондентами должны стать представители пяти конфессий, которые действуют в Екатеринбурге.
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