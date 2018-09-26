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Власти Екатеринбурга потратят на поиск экстремизма в интернете 432 тысячи рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Student 849825 960 720

Власти Екатеринбурга потратят на поиск экстремизма в интернете 432 тысячи рублей

Сегодня, 06:00Общество
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