Все кандидаты вышли в финал конкурса по выборам мэра Нижнего Тагила

Во второй этап конкурса на пост главы Нижнего Тагила прошли все шесть кандидатов.
Конкурсная комиссия Нижнего Тагила, проанализировав документы кандидатов на пост мэра города, постановила, что все участники проходят во второй этап конкурса, который назначен на 5 октября, сообщает АН «Между строк».
Таким образом, борьбу продолжают врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18 Данил Кукутин, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин, местный блогер Илья Тагильчанин и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.
5 октября кандидаты представят свои проекты развития Нижнего Тагила на пять лет. 12 октября состоится внеочередное заседание гордумы, на котором депутаты выберут нового мэра.