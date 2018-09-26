Высокинский заслушал доклады от глав районных администраций Екатеринбурга

На совещании с руководителями администраций районов Екатеринбурга Александр Высокинский ознакомился с результатами работы подчиненных.
26 сентября состоялось первое совещание нового мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с главами районных администрации города.
Председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова предоставила отчет о результате дорожных работ за минувшее лето. В 2018 году в Екатеринбурге отремонтировано 895 тыс. квадратных метров дорожного полотна. В настоящий момент работы закончены на 99%.
Глава города поручил подготовить список недобросовестных подрядчиков по дорожному ремонту.
57 дворов и несколько общественных территорий должны были быть реконструированы в 2018 году в Екатеринбурге, в числе которых: участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева, сквер Попова, сквер возле Театра оперы и балета.
Александр Высокинский отметил, что уже сделано много, и результаты заметны. Новый мэр Екатеринбурга пообещал вести работу по увеличению смет на благоустройство районов, сообщает Znak.