Высокинский заслушал доклады от глав районных администраций Екатеринбурга

26 сентября состоялось первое совещание нового мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с главами районных администрации города.

Председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова предоставила отчет о результате дорожных работ за минувшее лето. В 2018 году в Екатеринбурге отремонтировано 895 тыс. квадратных метров дорожного полотна. В настоящий момент работы закончены на 99%.

Глава города поручил подготовить список недобросовестных подрядчиков по дорожному ремонту.

57 дворов и несколько общественных территорий должны были быть реконструированы в 2018 году в Екатеринбурге, в числе которых: участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева, сквер Попова, сквер возле Театра оперы и балета.