Заявка Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» была представлена послам Евросоюза
Сегодня, 22:50Общество
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26 сентября заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 представил послам Евросоюза Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург
Презентация прошла в Москве. В своей речи губернатор отметил, что проведение ЭКСПО в столице Урала будет дешевле, нежели в других городах-претендентах, а также, что 2013 году в Екатеринбурге прошел саммит Россия-Евросоюз.
В свою очередь посол Евросоюза заметил, что город расположен на границе между Европой и Азией, что очень символично, сообщает «ЕТБ».
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