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Заявка Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» была представлена послам Евросоюза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявка Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» была представлена послам Евросоюза

Сегодня, 22:50Общество
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