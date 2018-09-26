Жительница Свердловской области отсудила 1,6 млн руб. за изъятый приставами BMW
Сегодня, 09:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Свердловской области, у которой приставы изъяли автомобиль BMW X6 XDIVE, взыскала с бывшей владелицы машины 1,6 млн.
Свердловчанка купила автомобиль BMW за 1,8 млн рублей в феврале 2014 года по объявлению. Через два года судебные приставы арестовали машину.
Как оказалось, бывшая владелица BMW заложила автомобиль в банк. Однако в договоре купли-продажи оговаривалось, что машина не находится в залоге и под арестом.
Женщина решила вернуть свои деньги через суд и подала иск к той, которая продала ей залоговый автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Суд взыскал в пользу последней владелицы 1,8 млн рублей и 40 тысяч на судебные расходы.
Продавшая машину женщина обжаловала это решение в облсуде. Взыскиваемая сумма была снижена до 1,6 млн рублей, пишет ЕТВ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей