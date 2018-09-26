Жительница Свердловской области отсудила 1,6 млн руб. за изъятый приставами BMW

Свердловчанка купила автомобиль BMW за 1,8 млн рублей в феврале 2014 года по объявлению. Через два года судебные приставы арестовали машину.

Как оказалось, бывшая владелица BMW заложила автомобиль в банк. Однако в договоре купли-продажи оговаривалось, что машина не находится в залоге и под арестом.

Женщина решила вернуть свои деньги через суд и подала иск к той, которая продала ей залоговый автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Суд взыскал в пользу последней владелицы 1,8 млн рублей и 40 тысяч на судебные расходы.