18 населённых пунктов под Нижним Тагилом войдут в проект «Светлый город» к 2020 году
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле стартовал новый этап реализации программы «Светлый город». К началу 2020 года в неё войдут 18 населённых пунктов Пригородного района, сообщает корпорация «Ростех».
Сюжеты: Нижний Тагил
Новая система освещения улиц в Пригороде включит в себя установку более 1500 единиц энергосберегающей светотехники. Общая протяженность участка сети составит около 49 километров. Также к началу 2020 года в планах холдинга «Швабе», реализующего проект «Светлый город» в Нижнем Тагиле, осуществить тестирование и внедрение новой системы в комплекс городского освещения.
На сегодняшний день на территории города установлено свыше 11 тысяч опор и более 13 тысяч светильников, а также проложено 400 километров распределительных и питающих сетей. Такая реконструкция позволила сократить потребление электроэнергии более чем на 20 млн кВт в год.
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