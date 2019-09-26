18 населённых пунктов под Нижним Тагилом войдут в проект «Светлый город» к 2020 году

Новая система освещения улиц в Пригороде включит в себя установку более 1500 единиц энергосберегающей светотехники. Общая протяженность участка сети составит около 49 километров. Также к началу 2020 года в планах холдинга «Швабе», реализующего проект «Светлый город» в Нижнем Тагиле, осуществить тестирование и внедрение новой системы в комплекс городского освещения.

На сегодняшний день на территории города установлено свыше 11 тысяч опор и более 13 тысяч светильников, а также проложено 400 километров распределительных и питающих сетей. Такая реконструкция позволила сократить потребление электроэнергии более чем на 20 млн кВт в год.