Альфа-Банк профинансировал строительство комплекса «Грибная радуга»

Двукратное увеличение мощностей предприятия позволило ежегодно рассчитывать на грибной урожай в не менее 17 000 тонн. В России «Грибная радуга» стала самым масштабным проектом по культивированию шампиньонов. В Дальнейшем, расширение комплекса позволит занять более 20% отечественного грибного рынка.

NewsNN пишет, что Альфа-Банк предоставил кредит 2 млрд рублей сроком на 8 лет в строительство третьей очереди производства «Грибной радуги». Общий объем финансирования — 4 млрд рублей.

Один из совладельцев грибной компании Олег Логвинов отметил, что ввод третьей части комплекса дал возможность выйти на более высокий уровень эффективности в экономическом плане. Таких успехов удалось достичь благодаря вводу новейшей 2-волновой технологии и росту урожая.

«Мы благодарим Альфа-Банк за финансовую поддержку. Ввод нашего предприятия в 2017 году стал возможен благодаря программе Минсельхоза, по которой Альфа-Банк предоставил нам льготное кредитование», - добавил он.

Также Логвинов акцентировал внимание на том, что совершенствование собственного грибного производства в РФ было напрямую связано с введением продовольственного эмбарго в 2014 году. Не так давно отечественное производство занимало на рынке чуть менее 10%, а основной акцент шел на грибы с зарубежных теплиц, в частности польских.

Председатель правления, глава корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак в свою очередь отметил успехи взаимного сотрудничества.

«Мы рады, что «Грибная радуга» развивается успешно и готовы поддержать дальнейшее расширение этого высокотехнологичного импортозамещающего производства. На текущий момент с учредителями компании достигнута договоренность о сотрудничестве при строительстве четвертой очереди предприятия», — сказал Чулак.

Ранее отмечалось, что первая очередь комплекса «Грибная радуга» была запущено еще летом 2017 года. Тогда мощность выпускаемой продукции уже смогла составить выше 4 тыс тонн каждый год. С открытием второй очереди уже в следующем году производство повысило в 2 раза, достигнув 8 тыс. тонн. На текущий момент география поставок предприятия охватывает фактически всю территорию России.