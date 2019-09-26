Бывший президен Франции Жак Ширак умер на 87-году жизни

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26 сентября во Франции скончался экс-президент страны Жак Ширак, сообщает ТАСС.
По словам зятя бывшего президента, он умер в четверг утром в окружении близких.
Жак Ширак находился на посту президента Франции в течение 12 лет — с 1995 по 2007 год.
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