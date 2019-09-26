Есть что терять. Сколько лайков набирают тагильчане в Instagram

По информации с сайта AdInBlog, самый знаменитый в Instagram тагильчанин — боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, который в городе не живёт. Он родился в Нижнем Тагиле, но переехал в Махачкалу, где и занимается боевыми искусствами. Сейчас у Исмаилова около 830 тысяч подписчиков, а известен он по участию в турнирах бойцовских организаций M-1 Global и Fight Nights Global. Обладает званиями чемпиона России и мира по боевому самбо, а также мастера спорта России международного класса. В своём аккаунте Магомед Исмаилов публикует фото и видео с тренировок, а также кадры из личной жизни. Видео Исмаилова набирают порядка 200 тысяч просмотров, а публикации в среднем по 30 тысяч лайков.

Музыкант Давид Деймур, о котором мы уже писали, тоже родился в Нижнем Тагиле и тоже живёт в другом городе — Санкт-Петербург. Он занимается музыкой под псевдонимом GSPD. Сейчас у аккаунта Давида порядка 83 тысяч подписчиков. В октябре у музыканта начнётся тур по 28 городам, в том числе за рубежом. В аккаунте Давида можно посмотреть анонсы альбомов и синглов, кадры из личной жизни, а также бэкстэйджи с концертов и съемок клипов. В среднем публикации GSPD набирают по 20 тысяч лайков.

А вот бронзовый призёр рейтинга живёт именно в Нижнем Тагиле. Блоггеру Руслану Прису 16 лет, он снимает видео розыгрышей с улиц города. В январе многие СМИ города и области писали о Руслане, когда он частично перекрыл проспект Ленина где снял видео в поддержку московских блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. Сейчас у аккаунта Руслана порядка 40 тысяч подписчиков, а его основной контент, помимо личных фото, — это пранки и юмористические видео. Работы блоггера набирают в среднем по 15 тысяч просмотров.

Актриса театра и кино Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле в 1993 году, а после школы переехала в Екатеринбург, где поступила в театральный институт. После его завершения уехала в Москву где начала играть в театре и сниматься в кино. Сейчас на её аккаунт подписано порядка 29 тысяч человек, а публикации набирают в среднем по 2 тысячи лайков. Основные публикации девушки — это фотографии с эпизодами личной жизни, поездок и со студийных съёмок актрисы.

Художница Алиса Горшенина окончила худграф Нижнетагильского пединститута, громко заявив о себе в 2015 году. Тогда она нарисовала на ограде факультета «Семь святых дев Худграфа». У произведения было много ненавистников, и институт вынудил Алису лично его закрасить. На аккаунт девушки подписаны около 18,5 тысяч человек, а её публикации собирают порядка 2 тысяч лайков. Инстаграм художницы наполнен снимками её работ.

Ещё один деятель искусства из Нижнего Тагиле — фотограф Георгий Майер. Один из самых востребованных фотографов России закончил Уральское Училище Прикладного Искусства, где изучал искусство фотографии. Сейчас Майер участвует и побеждает престижных фотоконкурсах России и мира, например, в октябре прошлого года фотограф стал победителем международного конкурса International Photography Awards (Russia). На инстаграм Майера подписаны порядка 14,5 тысяч человек, а публикации его работ набирают по несколько тысяч лайков.

Интересно посмотреть инстаграм мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Хоть его аккаунт и не входит в топ, но подписаны на него около трёх тысяч человек. В своём блоге глава города публикует кадры своей рабочей деятельности и немного из личной жизни. В среднем публикации Владислава Пинаева набирают по несколько сотен лайков.