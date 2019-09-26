Федерация бокса накажет участников дебоша в отеле Екатеринбурга
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 26 сентября заявил, что участники инцидента в гостинице «Хайят» в Екатеринбурге будут наказаны. Заявление опубликовано на официальном сайте Федерации.
Умар Кремлёв назвал случившееся «разговором на повышенных тонах».
Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание - месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своём регионе, пояснил генсекретарь.
Также, по его словам, участники конфликта признали вину и принесли извинения за свой поступок.
У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что участники чемпионата мира по боксу утроили пьяную потасовку в отеле Екатеринбурга. Для того чтобы разрешить конфликт, присутствующим пришлось прибегнуть к помощи росгвардейцев. В Федерации бокса рассказали, что спортсмены лишь повздорили из-за обсуждения тренировок.