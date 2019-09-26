Федерация бокса накажет участников дебоша в отеле Екатеринбурга

Умар Кремлёв назвал случившееся «разговором на повышенных тонах».

Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание - месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своём регионе, пояснил генсекретарь.

Также, по его словам, участники конфликта признали вину и принесли извинения за свой поступок.

У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже.