На въезде в Екатеринбург установили стелу со святой Екатериной
Сегодня, 11:33ОбществоФото: Сообщество "Храм святой Екатерины"
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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте появилась стела с надписью «Добро пожаловать в город святой Екатерины!», об этом сообщается в сообществе «Храм святой Екатерины» в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Под основным изображением — ликом святой Екатерины — размещены три плаката поменьше. На них написано «Город молодых», «Город умных», «Город счастливых».
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Напомним, в Екатеринбурге 13 октября пройдет голосование по выбору площадки для строительства Храма святой Екатерины.
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