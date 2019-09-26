Построенная в Нижнем Тагиле почти за миллиард рублей школа № 100 получила лицензию

По словам директора, согласно акту Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, никаких нарушений в новой школе не обнаружено. Также уже есть положительные заключения от Роспотребнадзора и ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, по словам вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова, лицензия не была получена вовремя из-за того, что на момент приемки учебных заведений города в школе № 100 еще велись строительные работы. 27 августа школа прошла проверку Госпожнадзора. А в начале месяца директор школы Дмитрий Язовских уверял TagilCity.ru, что школа готова к работе, несмотря на заявления тагильчан в соцсетях. По его словам, работы, которые ведутся, это исправление недочетов. Он также заявил, что дети проводят учебное время в школе. Как теперь выяснилось, ученики находились в здании, не прошедшем проверку противопожарной безопасности.