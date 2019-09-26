Пятеро горожан получат звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила»

Почетное звание решено присвоить Людмиле Абрамовой, заместителю председателя Координационного совета работников торговли, Михаилу Князеву, бывшему сотруднику санатория «Руш», а также ветерану «Уралхимпласта» Александре Подобед, ветерану ЕВРАЗ НТМК Валерию Овчинникову и Надежде Комаровой, активному члену совета ветеранов.

Награждение и присвоение званий состоится в рамках празднования Дня пожилого человека, а также проходящего в регионе месячника пенсионера.