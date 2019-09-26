Пятеро горожан получат звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила»
Сегодня, 13:54ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Депутаты гордумы назвали имена пятерых жителей, которым решено присвоить звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Почетное звание решено присвоить Людмиле Абрамовой, заместителю председателя Координационного совета работников торговли, Михаилу Князеву, бывшему сотруднику санатория «Руш», а также ветерану «Уралхимпласта» Александре Подобед, ветерану ЕВРАЗ НТМК Валерию Овчинникову и Надежде Комаровой, активному члену совета ветеранов.
Награждение и присвоение званий состоится в рамках празднования Дня пожилого человека, а также проходящего в регионе месячника пенсионера.
В Нижнем Тагиле звание присваивается с 2001 года, за это время почетными ветеранами города стали 137 человек.
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