Руководство УрГЭУ в Екатеринбурге обвинили в профнепригодности после гей-скандала
На Урале руководство УрГЭУ-СИНХ обвинили в профнепригодности после скандала с угрозами отчисления студента, которого заподозрили в гомосексуализме, пишет Ура.ру.
Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на личной странице в соцсети написала, что руководство вуза, проявляя агрессию в отношении своих студентов, проявляет непрофессионализм.
Публичная агрессия против собственных студентов — это признак жесткой профнепригодности руководства УрГЭУ. <…> Более того, публичное преследование студента за подписку на паблики — это вообще-то называется «травля»,написала Федорова.
Кроме того, она подчеркнула, что отчисление студентов из-за ориентации является незаконным. Также активистка заявила, что вуз должны проверить правоохранители, а также выяснить, не было ли еще отчислений из учебного заведения по аналогичным мотивам.
Напомним, после скандала с угрозами отчисления студенту, у которого в соцсети нашли подписку на группу ЛГБТ, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин записал видеообращение, в котором рассказывает о слежке за аккаунтами студентов.