С 1 октября в России запретят курить на балконах

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В правила противопожарного режима внесены поправки, согласно которым россиянам запрещается использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий, сообщает пресс-служба МЧС России.
Теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц будет запрещено законом.
Кроме того, утверждены новые правила пожарной безопасности в кинотеатрах и медицинских учреждениях. В кино перед началом сеансов обязаны проинформировать зрителей о действиях в случае пожара. В больницах палаты для тяжелобольных пациентов и детей будут размещаться на первых этажах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей