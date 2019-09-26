С 1 октября в России запретят курить на балконах

Теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц будет запрещено законом.

Кроме того, утверждены новые правила пожарной безопасности в кинотеатрах и медицинских учреждениях. В кино перед началом сеансов обязаны проинформировать зрителей о действиях в случае пожара. В больницах палаты для тяжелобольных пациентов и детей будут размещаться на первых этажах.