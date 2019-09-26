Спокойствие – в собственность

Если говорить только о страховании квартир, жилых домов и строений, то уровень проникновения страхования в этом сегменте еще ниже.

А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. К тому же стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, позволяющей чувствовать себя уверенно даже во время отпуска вдали от дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева в отъезде, – пожар, залив соседей, кража и т. д. Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти?

Оформить полис страхования имущества можно, например, в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны. Надежность и финансовая устойчивость компаний Страховой Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Для желающих застраховать свой дом или квартиру компания предлагает различные варианты – от страхования на период отпуска, командировки или сезона до персонального решения, когда клиент сам выбирает объекты страхования, риски и сумму страховой защиты. При этом в базовый набор рисков входят не только гибель или повреждение имущества в результате воздействия жидкостей, пара или льда, но и гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения, а также противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство, вандализм) и стихийные бедствия – тот же паводок, ледоход, поступление подпочвенных вод, наводнение, затопление, буря, ураган, шторм, тайфун и т. п.