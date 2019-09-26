Священник из Оренбурга обвиняется в изнасиловании и развратных действиях над детьми
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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65-летний священник Николая Стремского из поселка Саракташ Оренбургской области обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних. В СК признали пострадавшими семь детей, сообщает пресс-служба СК РФ.
Уголовное дело в отношении священнослужителя предали в ГСУ СК России. Как пояснили в СК, пострадавшие дети находились под опекой или были удочерены Стремским. Дети на данный момент изолированы от внимания общества, им оказывается психологическая помощь.
По данным следствия, священник неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.
Также в СК рассказали, что дочь Николая Стремского и ее супруг закрыли трех детей в гараже и не выпускали их оттуда на протяжении продолжительного времени.
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