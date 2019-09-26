Священник из Оренбурга обвиняется в изнасиловании и развратных действиях над детьми

Уголовное дело в отношении священнослужителя предали в ГСУ СК России. Как пояснили в СК, пострадавшие дети находились под опекой или были удочерены Стремским. Дети на данный момент изолированы от внимания общества, им оказывается психологическая помощь.

По данным следствия, священник неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.