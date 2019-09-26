Сын уральского миллиардера Алтушкина запустил свой бренд одежды
Сегодня, 09:34ОбществоФото: Стольник
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Сын главы РМК Игоря Алтушкина снялся для екатеринбургского журнала «Стольник» и рассказал о собственном бренде одежды, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Тимофей рассказал глянцевому изданию, что запустил бренд одежды в коллаборации с другими брендами. В частности, он отметил сотрудничество с Филиппом Плейном, Роем Джонсом, а также поделился планами о дальнейшем сотрудничестве с еще несколькими марками.
Младший Алтушкин подчеркнул, что идея создания бренда одежды принадлежит его отцу. Игорь Алтушкин предложил сыну начать зарабатывать самостоятельно, в дальнейшем, как отмечает Тимофей, он «погрузился в мир моды с головой».
Ранее стало известно о возвращении в Екатеринбург сына миллиардера Пумпянского. Александр рассказал о своих планах на будущее.
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