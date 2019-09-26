Тагильские полицейские раскрыли серию краж из коллективных садов

В полицию обратился 62-летний пенсионер, который рассказал, что у него из садового дома на Старателе украли ноутбук и электрооборудование, ущерб он оценил в 28 тысяч рублей. В ходе мероприятий по раскрытию преступления часть украденного имущества была обнаружена в одном из пунктов приема на ГГМ.