Тагильские полицейские раскрыли серию краж из коллективных садов
Сегодня, 10:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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37-летний тагильчанин задержан по подозрению в совершении краж из садовых домов, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию обратился 62-летний пенсионер, который рассказал, что у него из садового дома на Старателе украли ноутбук и электрооборудование, ущерб он оценил в 28 тысяч рублей. В ходе мероприятий по раскрытию преступления часть украденного имущества была обнаружена в одном из пунктов приема на ГГМ.
Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления. Оказалось, что мужчина также причастен к аналогичным кражам из садовых домов на Старателе и Евстюнихе. Задержанный дал признательные показания. Возбужден ряд уголовных дел по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением».
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