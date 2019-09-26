В Екатеринбурге восстановили в должности врача, которому предлагали стать уборщиком

Главный врач больницы № 7, где работает хирург-гинеколог Александр Мамин, аннулировал приказ о сокращении врача и его матери, которая работала в той же больнице. По мнению Александра, в восстановлении его в должности роль сыграл общественный резонанс. Петицию в защиту хирурга подписали 80 тысяч свердловчан.