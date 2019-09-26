В Екатеринбурге восстановили в должности врача, которому предлагали стать уборщиком
Сегодня, 19:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Врач из Екатеринбурга, которому предложили перейти на ставку лифтера или уборщика, восстановлен в должности, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Главный врач больницы № 7, где работает хирург-гинеколог Александр Мамин, аннулировал приказ о сокращении врача и его матери, которая работала в той же больнице. По мнению Александра, в восстановлении его в должности роль сыграл общественный резонанс. Петицию в защиту хирурга подписали 80 тысяч свердловчан.
Напомним, врач попал под сокращение вместе со своей матерью. Мамину предложили пойти работать лифтером или уборщиком – эти вакансии были свободны в больнице.
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