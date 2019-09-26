В Карпинске депутат лишился полномочий из-за недостоверных сведений в декларации
Сегодня, 10:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат гордумы Карпинска лишился полномочий из-за недостоверных сведений в декларации, сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство при проверке сведений деклараций депутатов Карпинской гордумы за 2016–2017 годы выявило ряд нарушений. В связи с этим было вынесено представление в адрес председателя городской думы.
На заседании депутатами было принято решение о не прекращении полномочий депутата, предоставившего недостоверные сведения. При этом предоставление неполных или недостоверных сведений является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, признав решение городской думы незаконным, и постановил лишить депутата полномочий досрочно.
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