В Карпинске депутат лишился полномочий из-за недостоверных сведений в декларации

Надзорное ведомство при проверке сведений деклараций депутатов Карпинской гордумы за 2016–2017 годы выявило ряд нарушений. В связи с этим было вынесено представление в адрес председателя городской думы.

На заседании депутатами было принято решение о не прекращении полномочий депутата, предоставившего недостоверные сведения. При этом предоставление неполных или недостоверных сведений является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.