В Нижнем Тагиле прошла пресс-конференция с продюсером кинофестиваля «Россия»

По словам режиссёра-документалиста Андрея Титова, на фестиваль заявились 476 фильмов общим хронометражем около 18 тысяч минут. Географический разлёт — от российской глубинки до зарубежья. Жанры и тематики картин также различаются полярно. В течение двух месяцев жюри конкурса из 5 человек отсматривали присланные ленты и только 46 лент прошли их отбор на две номинации: документальные фильмы и телевизионные документальные фильмы. Сам Титов несколько раз участвовал в работе жюри и признаётся, что это — адский труд.

Когда ты посмотрел подряд 8 картин, а тебе ещё 200 осталось, а до конца срока две недели. Меня туда сейчас никакими калачами не затащишь,говорит режиссёр.

Андрей Титов Фото: tagilcity.ru

По словам продюсера, многие хорошие фильмы, не прошедшие в официальную программу, покажут вне конкурса. В официальной части можно получить два приза: жюри и зрительских симпатий. Каждый зритель, посетивший фестиваль, будет в праве поставить оценку понравившемуся фильму. Андрей Титов ранее сам представлял свои работы на фестивале и ему даже удавалось взять сразу оба приза.

От участия в фестивале некоторые режиссёры получают удовлетворение собственных амбиций. Для кого-то важнее оценка профессионального жюри, ну, а для кого-то зрителей,рассказывает Титов.

Главный приз фестиваля Фото: tagilcity.ru

В течение фестиваля, с 1 по 6 октября, будут проходить бесплатные показы в «Красногвардейце» и впервые на второй площадке — Центральной городской библиотеке. Также на многие показы будут приезжать режиссёры и члены съёмочных групп, с которыми можно будет пообщаться после сеансов. Первая работа, которую покажут одновременно на всех площадках — премьера картины Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», жанр которой автор определил как «комедия-реквием». В фильме рассказывается как снимали кино на провинциальных студиях в конце 90-х годов прошлого века.

Грядущий фестиваль является юбилейным — 30-м, но в Нижнем Тагиле он проходит только 7 раз. И за это время тагильский зритель успел зарекомендовать себя как довольно искушенный. Титов отмечает, что помимо Екатеринбурга, фестиваль пройдёт ещё в пяти городах области, среди которых только Тагил полностью дублирует основную программу фестиваля. Ознакомиться с афишей фестиваля можно на сайте кинотеатра или центральной библиотеки.