В нижнетагильской школе №32 после ремонта смогут учится только начальные классы
Сегодня, 18:13ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Здание школы №32 в Нижнем Тагиле после ремонта сможет использоваться только для обучения младших классов. Старшеклассников переведут в другое помещение, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом рассказала замначальника управления образования администрации Татьяна Гура. По её словам, после реконструкции школы, которая планируется на 2022 год, из-за норм СанПиНа в здании смогут остаться только начальные классы.
Для старшей школы будем искать помещения, другое здание. В этом здании даже после капремонта по СанПиНам учиться всем детям нельзя будет, исходя из норм на одного ребёнка, пояснила Татьяна Гура.
Одним из вариантов места переезда школы №32 с углублённым изучением отдельных предметов администрация города рассматривает Гальянку.
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