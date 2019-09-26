В нижнетагильской школе №32 после ремонта смогут учится только начальные классы

Об этом рассказала замначальника управления образования администрации Татьяна Гура. По её словам, после реконструкции школы, которая планируется на 2022 год, из-за норм СанПиНа в здании смогут остаться только начальные классы.

Для старшей школы будем искать помещения, другое здание. В этом здании даже после капремонта по СанПиНам учиться всем детям нельзя будет, исходя из норм на одного ребёнка, пояснила Татьяна Гура.